"Autoposer": Beamte ziehen Autos aus dem Verkehr Stand: 21.02.2021 14:36 Uhr Beamte der Hamburger Sonderkommission "Autoposer" hatten am Wochenende gut zu tun: Bei Kontrollen fielen mehrere junge Autofahrer auf, die ihre Wagen illegal umgebaut hatten.

An der Außenalster stoppten die Beamten einen 24-Jährigen in einem Ford Mustang, der deutlich zu laut war. Der Besitzer hatte den amerikanischen Oldtimer so verändert, dass die Betriebserlaubnis erloschen war, daraufhin wurde der Wagen sichergestellt.

Kokain und kein Führerschein

Während der Mustang verladen wurde, fuhr ein auffallend lauter Mercedes Benz S 500 an der Kontrolle vorbei. Wie sich herausstellte, hatte der 26 Jahre alte Fahrer gar keinen Führerschein. Außerdem ergab ein Drogen-Schnelltest, dass der Mann offenbar Kokain genommen hatte. Das Auto wurde sichergestellt, weil die Abgasanlage illegal umgebaut worden war.

Und in Wilhelmsburg fiel ein 18-jähriger Fahranfänger auf, der an seinem VW Lupo offenbar ebenfalls den Auspuff manipuliert hatte - auch der Kleinwagen wurde sichergestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.02.2021 | 14:00 Uhr