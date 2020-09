Stand: 11.09.2020 11:30 Uhr - NDR 90,3

Automobilzulieferer Schaeffler: Standort Hamburg droht das Aus

Der angekündigte Stellenabbau beim Automobilzulieferer Schaeffler könnte das Aus für den Standort des Konzerns in Hamburg bedeuten. Im Stadtteil Billbrook arbeiten zurzeit noch mehr als 100 Beschäftigte.

In Hamburg, Köln sowie im hessischen Langen wird die Ersatzteil- und Reparatur-Sparte von Schaeffler bearbeitet, der Bereich heißt "Automotive Aftermarket". Nach Informationen von NDR 90,3 sollen die insgesamt rund 150 Stellen in Hamburg und Köln auf 100 reduziert werden. Die verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen außerdem zukünftig vom Homeoffice aus arbeiten. Bereits seit längerer Zeit steht nach Angabe des Betriebsrats fest, dass Ende Januar 2021 ein Lager in Hamburg geschlossen wird. Schaeffler könnte die Betriebsstätte am Billbrookdeich also ganz schließen.

Insgesamt 4.400 Stellen sollen gestrichen werden

Schaeffler hatte vor zwei Tagen angekündigt, 4.400 Stellen in Deutschland und Europa zu streichen. Am kommenden Mittwoch ist mit der IG Metall ein Aktionstag geplant. Vor allen Standorten soll gegen drohende Schließungen demonstriert werden. Der Betriebsrat verweist auf eine Zukunftsvereinbarung mit dem Arbeitsgeber aus dem Jahr 2018, die betriebsbedingte Kündigungen bis 2022 weitgehend ausgeschlossen haben soll.

