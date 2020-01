Stand: 29.01.2020 17:56 Uhr - NDR 90,3

Automesse: Hamburg schafft es in die Endrunde

Hamburg kann sich Hoffnungen machen, Austragungsort der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA im Jahr 2021 zu werden. Der Verband der Automobilindustrie (VdA) hat Hamburgs Bewerbung zusammen mit Berlin und München in die Finalrunde aufgenommen. Die Entscheidung für eine der Städte soll in den nächsten Wochen fallen. Aus dem Rennen sind damit neben dem bisherigen Gastgeber Frankfurt auch Hannover, Köln und Stuttgart, die sich ebenfalls beworben hatten.

"Hamburg ist Mobilitäts-Hauptstadt"

Die Freude bei Messechef Bernd Aufderheide ist groß. Es sei eine hohe Auszeichnung für die Qualität der Hamburger Bewerbung, sagte er am Mittwoch. Nach diesem Zwischenerfolg sei er nun durchaus zuversichtlich, dass es am Ende mit dem Zuschlag klappen könnte. Im Gespräch mit NDR 90,3 sagte er, allein Hamburgs Stellung als "Europas oder zumindest Deutschlands Mobilitäts-Hauptstadt" mit einer Reihe innovativer Konzepte lege das nahe. Bis zur Endauswahl müssten mit dem VdA nun noch einige Details aus dem bisherigen Konzept konkretisiert werden. Vor der Messe-Gesellschaft liege daher noch viel Arbeit.

Im Oktober 2021 auch der Weltkongress in Hamburg

"Eine Mobilitätsmesse findet in Hamburg genau den richtigen Rahmen", sagte auch Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos). "Betrachtet man all das, was Hamburg in puncto Mobilität schon heute zu bieten hat, brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken - ganz im Gegenteil", erklärte der Senator. Im Zusammenhang mit dem Weltkongress für Intelligente Transportsysteme (ITS) im Oktober 2021 habe Hamburg rund 100 Mobilitätsprojekte angeschoben, von denen 30 bereits abgearbeitet seien.

Der Verband will die Messe von der Autoschau zu einem Impulsgeber für neue Mobilitätskonzepte umwandeln. Jahrzehntelang startete die Internationale Automobilausstellung (IAA) alle zwei Jahre in Frankfurt. Die letzte Ausgabe im vergangenen Jahr gilt als Misserfolg bei Publikum und Veranstaltern.

