Autofreies Ottensen: Gegner reichen Klage ein

Zwei Gegner der autofreien Zone im Hamburger Stadtteil Ottensen haben Klage eingereicht. Wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichtes bestätigte, wurden bereits Anfang Dezember zwei Eilanträge gegen das Modellprojekt eingereicht. Die beiden Kläger befürchten demnach, dass das Projekt "Ottensen macht Platz" über den Februar hinaus fortgesetzt und nicht alles zurückgebaut wird.

Klage gegen "autofreies Ottensen" eingereicht Hamburg Journal 18.00 - 23.12.2019 18:00 Uhr Gegen die autofreie Zone in Hamburg-Ottensen sind zwei Eilanträge eingereicht worden. Die beiden Kläger wollen so verhindern, dass das umstrittene Projekt verlängert wird.







Bezirksversammlung sollte entscheiden

Ursprünglich sollte das Modellprojekts "autofreie Zone" bis Ende Februar laufen. Nach Informationen von NDR 90,3 wird aber damit gerechnet, dass das Autofahrverbot im Kern Ottensens dauerhaft bleibt. Die Entscheidung darüber soll in einer Sitzung der Bezirksversammlung im Februar fallen - vor der Bürgerschaftswahl am 23. Februar.

Nun wird wohl das Verwaltungsgericht bereits Anfang 2020, also noch vor der entscheidenden Sitzung der Bezirksversammlung im Februar, über die Eilanträge der Gegner entscheiden.

Modellversuch im Herbst gestartet

Das Projekt unter dem Titel "Ottensen macht Platz" hatte im September begonnen. Am Tag der Einweihung wurde Kunstrasen auf einer kleinen Teilfläche in der Ottenser Hauptstraße ausgelegt. Im November waren gelb verkleidete Sitzbänke und Pflanzgefäße und eine Tauschbox aufgestellt worden. Nur wer auf seinem Grundstück einen Privatparkplatz hat, darf seitdem in die autofreie Zone fahren - ebenso Taxis und Radfahrer. Lieferverkehr für die vielen Einzelhändler und Handwerker ist nur in der Zeit zwischen 23 und 11 Uhr erlaubt.

