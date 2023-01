Stand: 28.01.2023 10:09 Uhr Autofahrer flüchtet bei Verkehrskontrolle von der Polizei

Spektakuläre Verfolgungsjagd am Sonnabendmorgen im Hamburger Osten: Ein Mann war laut Polizei an der Pappelallee bei einer Verkehrskontrolle mit seinem Auto geflüchtet - über diverse rote Ampeln, die A24 und A1 und schließlich nach Boberg. Verfolgt wurde er dabei von mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber. In Boberg raste der Fahrer schließlich in einer Grünanlage gegen einen Baum. Verletzt wurde niemand.

