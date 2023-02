Autofahrer bei schwerem Unfall in Dulsberg verletzt Stand: 10.02.2023 06:36 Uhr Im Hamburger Stadtteil Dulsberg hat sich in der Nacht zum Freitag ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurde ein Mann verletzt.

Der Autofahrer wollte mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung Krausestraße / Alter Teichweg gegen 1 Uhr einen anderen Wagen überholen. Er raste nach Angaben der Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit an ihm vorbei, verlor die Kontrolle über das Auto und krachte gegen einen Ampelmast. Der Aufprall war so gewaltig, dass das Auto dabei in zwei Teile zerlegt wurde.

Feuerwehr befreit eingeklemmten Fahrer

Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer sei alkoholisiert gewesen und habe vermutlich unter Drogeneinfluss gestanden, hieß es. An der Einsatzstelle fanden die Polizisten am und im Unfallwagen Drogenuntensilien, einen Baseballschläger und Geld.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.02.2023 | 06:30 Uhr