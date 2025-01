Stand: 20.01.2025 07:30 Uhr Autofahrer bei Unfall in Lohbrügge verletzt

In Lohbrügge ist es in der Nacht zu Montag zu einem schweren Unfall gekommen. In der Straße Reinbeker Redder stießen zwei Autos zusammen. Laut Polizei war der Unfallverursacher vermutlich zu schnell unterwegs. Er wurde bei der Kollision verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

