Stand: 08.10.2023 07:39 Uhr Autobrände in der Billstraße

In der Billstraße in Rothenburgsort haben am späten Sonntagabend mehrere Pkw gebrannt. Das Gelände teilen sich offenbar mehrere Autohäuser. Laut Feuerwehr ist ein Pkw total ausgebrannt, acht weitere wurden schwer beschädigt. Weil es in der Billstraße in der Vergangenheit mehrere Großbrände gab - zuletzt im vergangenen April - war die Feuerwehr gleich mit 40 Einsatzkräften ausgerückt. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.10.2023 | 08:00 Uhr