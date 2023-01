Autobahnen im Raum Hamburg werden zu Großbaustellen Im Großraum Hamburg stehen in diesem Jahr große Bauarbeiten auf den Autobahnen an. Die Autobahn GmbH Nord baut vor allem die A7 und die A26 aus.

724 Millionen Euro verbaut die Autobahn-Gesellschaft in diesem Jahr in Hamburg, Schleswig-Holstein und dem nördlichen Niedersachsen. Das ist ein Rekord.

A7 Schwerpunkt der Bauarbeiten

Schwerpunkt ist die A7. Beim Autobahndeckel Altona steht Ende März eine Wochenend-Vollsperrung an. In Waltershof wird die Rampe zum Elbtunnel ein halbes Jahr schneller fertig als geplant, wie Bernd Rothe vom Autobahnplaner DEGES am Dienstag sagte: "Eigentlich wollten wir erst Ende des Jahres 2023 damit fertig werden. Aber es wird wahrscheinlich im Mai sein - und das macht uns alle sehr froh."

Bauarbeiten für Anbindung der A26-West an die A7

Eine Großbaustelle wird auch die A26-West von Neu Wulmstorf zur A7. Rothe: "In diesem Jahr gehen auch die eigentlichen Bauarbeiten an den Brücken und Straßen los - auch die Bauarbeiten am Auobahndreieck A26/A7 - vor allem die Brückenarbeiten."

Asphaltierungsarbeiten auf der A1 und der A7

Und es gibt große Asphaltsanierungen: Ab April ist die A1 zwischen Maschener Kreuz und Harburg betroffen. Und ab Februar die A7 zwischen Thieshope und Garlstorf.

