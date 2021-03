Autobahn 7: Vollsperrung für 79 Stunden ab Donnerstag Stand: 09.03.2021 07:08 Uhr Die Autobahngesellschaft DEGES startet mit dem halbseitigen Abbruch dreier Brücken in die nächste Bauphase der Vorarbeiten für den Tunnel Altona. Dafür wird die A7 zwischen Waltershof und Volkspark voll gesperrt.

Die Sperrung wird ein verlängertes Wochenende dauern, insgesamt 79 Stunden. Los geht es am Donnerstag, den 18. März um 22 Uhr und für den Verkehr freigegeben werden soll die Autobahn voraussichtlich am Montag, den 22. März um 5 Uhr. Ab Freitag, den 19. März soll die Sperrung dann noch mal erweitert werden: Ab 22 Uhr wird auch die Richtungsfahrbahn Nord bis Heimfeld nicht befahrbar sein.

Drei Brücken werden halbseitig abgerissen

Die Sperrung ist nötig, weil die DEGES die Brücken Behringstraße, Osdorfer Weg und Bahrenfelder Chaussee halbseitig abreißen will. Auf den nach dem Abbruch verbleibenden Brückenhälften soll in der darauffolgenden Bauphase der Verkehr laufen. "Da es sich bei den drei Brückenbauwerken um erheblich größere Bauwerke als in den anderen Bauabschnitten der A7 nördlich des Elbtunnels handelt und der Abbruch nur einseitig erfolgen kann, ist eine Vollsperrung der A7 von 79 Stunden erforderlich", erklärte die DEGES.

Erhebliche Behinderungen

Während der Sperrung muss mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden. Die DEGES empfiehlt daher dringend, das Angebot des ÖPNV und die Möglichkeiten des Homeoffice für den betreffenden Zeitraum

in Erwägung zu ziehen. Logistikunternehmen werden gebeten, ihre geplanten Fahrten frühzeitig umzudisponieren oder mehr Zeit für Lieferfahrten einzuplanen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.03.2021 | 19:30 Uhr