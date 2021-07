Autobahn 255 am Wochenende Richtung Süden gesperrt Stand: 30.07.2021 13:06 Uhr An diesem Wochenende erwartet der ADAC wieder Staus auf den Autobahnen im Großraum Hamburg - nicht nur auf der A1 und der A7. Die A255 wird Richtung Süden für das ganze Wochenende komplett gesperrt.

Ab 22 Uhr wird die Elbbrücken-Autobahn zum Problem für Autofahrerinnen und Autofahrer. Christian Merl von der Autobahn GmbH Nord erklärt, warum: "Wir werden am Wochenende aufgrund der Wettervorhersage Asphalt auf der A255 einbauen. Das bedeutet für die Autofahrer, dass wir die Richtungsfahrbahn Süd sperren, vollflächig."

AUDIO: A255 für am Wochenende Richtung Süden gesperrt (1 Min) A255 für am Wochenende Richtung Süden gesperrt (1 Min)

Wer also die Innenstadt Richtung Bremen verlassen will, sollte am Wochenende die B75, die ehemalige Wilhelmsburger Reichsstraße, nehmen und an der Kornweide abfahren Richtung A1.

Gussasphalt muss in einem Stück aufgetragen werden

Die Totalsperrung ist nötig, weil der Gussaspahlt in einem Stück aufgetragen werden muss. Montagfrüh um 5 Uhr soll die A255 wieder zwei Spuren pro Richtung bieten. Doch Montagfrüh beginnen zwei neue Baustellen. Auf der A25 geht es bis Geesthacht nur einspurig. Und die A7 wird in Heimfeld wegen Asphaltrissen eingeengt.

Weitere Informationen Bauarbeiten südlich der Hamburger Elbbrücken gestartet Seit Anfang Juli wird auf der A255 gebaut. Umleitungen sind ausgeschildert. Wie lange die Bauarbeiten andauern, ist noch nicht klar. (02.07.2021) mehr Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.07.2021 | 13:00 Uhr