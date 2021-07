Autobahn 255: Baustellen-Frust im Hamburger Süden Stand: 06.07.2021 14:59 Uhr Zum Start der Sanierung der Autobahn 255 gibt es lange Staus und lange Gesichter. Noch bis September soll auf der Strecke gebaut werden.

Viele Sperrungen, schlechte Umleitungen, lautet das Fazit von Autofahrerinnen und Autofahrern. Die zuständige Planungsfirma des Bundes setzt darauf, dass es sich in den kommenden Tagen "einruckelt", also sich mehr Menschen auf die Einschränkungen einstellen. Zusammen mit der Verkehrsdirektion der Hamburger Polizei wollen die Planenden aber auch gucken, wo man noch nachsteuern und den Verkehr besser fließen lassen kann.

Vollsperrung kommt nicht in Frage

Der Abschnitt zwischen der Autobahn 1, der B75 in Wilhelmsburg und den Elbbrücken ist ein Nadelöhr für Pendlerinnen und Pendler und Lkw in Richtung Hafen. Eine längere Vollsperrung kommt als Alternative für die Bauarbeiten nicht in Frage. Arbeiten unter laufendem Verkehr ist deshalb laut Autobahn GmbH das kleinere Übel. Und die Asphaltierung auf einen anderen Zeitraum zu verteilen geht demnach auch nicht: Damit der neue Straßenbelag aufgetragen werden kann, braucht es möglichst gutes Wetter.

