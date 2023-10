Autobahn 23: Anschlussstelle Eidelstedt von heute an gesperrt Stand: 23.10.2023 06:50 Uhr Die Sanierung der A23 wird fortgesetzt, es soll neuer Asphalt aufgetragen werden. Heute wird in Richtung Süden die Anschlussstelle Hamburg-Eidelstedt für notwendige Vorarbeiten gesperrt.

Damit gehen die Arbeiten an der Autobahn 23 in die nächste Bauphase: den Einbau des offenporigen Asphalts (OPA) auf Hamburger Gebiet. Heute wird dafür die Anschlussstelle Eidelstedt in Fahrtrichtung Hannover für vorbereitende Arbeiten gesperrt - voraussichtlich bis zum Freitag, den 3. November.

Autofahrerinnen und -fahrer müssen in dieser Zeit bis zur Anschlussstelle Stellingen auf der A7 weiterfahren und dort dann abfahren. Autobahnnutzerinnen und -nutzer, die an der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Süden auffahren möchten, folgen stattdessen der U44, fahren zur Anschlussstelle Stellingen und dort dann auf die A7.

Zusätzliche Sperrung vom 27. bis 30. Oktober

Am kommenden Freitag, den 27. Oktober um 19 Uhr wird dann die Rampe 6 - von der Anschlussstelle Eidelstedt/Holsteiner Chaussee Auffahrt zur A7 Fahrtrichtung Flensburg saniert. Diese Sperrung gilt bis zum Montag, den 30. Oktober um 5 Uhr.

In dieser Zeit fahren Autofahrerinnen und -fahrer über die Holsteiner Chaussee, Oldesloer Straße und Schleswiger Damm zur A7 Hamburg-Schnelsen. Wegen der Bauarbeiten wird die Holsteiner Chaussee auf Höhe der Anschlussstelle Eidelstedt außerdem einspurig Richtung Norden geführt.

Aus- und Auffahrt Eidelstedt wird asphaltiert

In der Zeit vom 30. Oktober bis zum 3. November wird an der Auf- und Ausfahrt Eidelstedt in Richtung Süden der Asphalt aufgebracht. In dieser Zeit ist der Verkehr auf der Holsteiner Chaussee eingeschränkt, es steht je Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Und von Freitag, den 3. November um 19 Uhr bis Montag, den 6. November um 5 Uhr wird dann auf der Verbindungsrampe von der A23 zur A7 Richtung Süden neuer Asphalt aufgetragen. In dieser Zeit werden Autofahrerinnen und -fahrer an der Anschlussstelle Eidelstedt abgeleitet und über die U44 zur A7 Anschlussstelle Stellingen umgeleitet.

Im Berufsverkehr kann es verstärkt zu Staus kommen

Da alle Baumaßnahmen stark von der Witterung abhängen, kann es zu Verzögerungen kommen. In der gesamten Zeit kann es vor allem in den Hauptverkehszeiten - am Morgen zwischen 7 und 9 Uhr in Richtung Hamburg und zwischen 14 und 19 Uhr in Richtung Heide - zu Staus kommen.