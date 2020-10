Autobahn 1 in Hamburg ist bis Montag voll gesperrt Stand: 24.10.2020 07:20 Uhr Ein Teilstück der Autobahn 1 in Hamburg ist am Freitagabend gesperrt worden: Bis Montag um 5 Uhr geht zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Billstedt und Hamburg-Moorfleet in beide Richtungen nichts.

Grund für die Bauarbeiten ist der Abriss einer maroden Brückenhälfte, die die B5/Bergedorfer Straße über die Autobahn führt. Das geht nur mit einer Vollsperrung. Die andere Brückenhälfte wurde bereits abgerissen und komplett erneuert.

Umleitung über Ring 2 oder über A7

Der Sprecher der Autobahn-Niederlassung Nord, Christian Merl, appellierte an die Autofahrerinnen und Autofahrer, auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten oder auf die Bahn umzusteigen. Auch der ADAC warnte vor massiven Auswirkungen auf den Verkehr im gesamten Hamburger Raum. Es gibt eine örtliche Umleitung über den Ring 2. Der überregionale Verkehr soll großräumig über die A7 ausweichen. Die empfohlene Route geht von Lübeck über die A20 und die B206 zur A7 bei Bad Bramstedt.

Stau befürchtet

Die Autobahngesellschaft des Bundes ist unsicher, ob es lange Staus geben wird oder nicht. Einerseits gehen am Wochenende die Ferien zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen zu Ende. Tausende Urlauberinnen und Urlauber treten dann die Heimreise von der Ostsee und aus Skandidavien an. Andererseits sorgte die Corona-Pandemie auch für viele Reise-Stornierungen und Reiseabbrüche. Die A1 ist eine der wichtigsten Strecken zu den Ostseestränden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Die Polizei hat ein Verkehrsinfotelefon eingerichtet. Dieses ist am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 040 / 4286 56565 erreichbar.

