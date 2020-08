Stand: 06.08.2020 10:46 Uhr - NDR 90,3

Autoarme Innenstadt: Rot-Grün stellt Pläne vor

Der Hamburger Jungfernstieg soll schon bald autofrei sein. Verkehrsbehörde und Stadtentwicklungsbehörde wollen ihre Pläne dazu heute Nachmittag in einer Pressekonferenz vorstellen. NDR.de überträgt ab 14 Uhr live.

Es ist das erste größere Projekt auf dem Weg zur autoarmen Innenstadt. Darauf hatten sich SPD und Grüne in den Koalitionsverhandlungen geeinigt. Dabei hatte man sich auch darauf verständigt, dass in der Mönckebergstraße der Busverkehr schrittweise reduziert und auf die Steinstraße verlegt werden soll. Ein vorübergehender Modellversuch soll folgen, in dem die Mönckebergstraße komplett zur Fußgängerzone wird. Auch das Passagenviertel soll autofrei werden, lediglich der Zugang zu den Parkhäusern bestehen bleiben.

