Stand: 08.06.2023 13:04 Uhr Auto von Seniorin gestohlen: 34-Jähriger gefasst

Die Hamburger Polizei hat in Jenfeld einen mutmaßlichen Auto-Räuber festgenommen. Eine 83-jährige Frau hatte am Mittwochmittag ihren Wagen auf einem Parkplatz in der Kreuzburger Straße abgestellt. Sie stieg kurz aus, um die Schranke zum Parkplatz zu schließen. Plötzlich schubste ein Mann sie um und sprang in ihr offenes Auto. Dann durchbrach er damit die Schranke und flüchtete. Wenig später konnte die Polizei den 34-Jährigen stellen.

