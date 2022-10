Stand: 23.10.2022 12:00 Uhr Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß

In der Wandsbeker Chaussee hat sich am frühen Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 4.30 Uhr stießen zwei Autos zusammen. Durch die Wucht überschlug sich der eine Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die 25-jährige Fahrerin kam laut Polizei verletzt in ein Krankenhaus.

