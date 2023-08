Stand: 28.08.2023 09:14 Uhr Auto überschlägt sich in Dulsberg

Bei einem Autounfall in Dulsberg sind drei Menschen verletzt worden. Der Wagen hatte sich in der Nacht zu Montag aus ungeklärter Ursache am Straßburger Platz überschlagen. Ein 34-jähriger Insasse liegt laut Polizei mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, ein 17-Jähriger und eine 32 Jahre alte Frau wurden leicht verletzt.

