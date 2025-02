Stand: 22.02.2025 06:54 Uhr Auto rutscht bei Unfall in Eilbekkanal

Ein Auto ist am frühen Sonnabendmorgen im Eilbekkanal gelandet. Nach Angaben der Hamburger Polizei war der Wagen in der Richardstraße ins Schleudern gekommen, rutschte die Böschung hinunter und landete halb im Wasser. Zwei der drei Insassen des Wagens wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Die Feuerwehr hat den Wagen inzwischen aus dem Kanal geholt.

