Stand: 13.08.2023 19:30 Uhr Auto gerät im Tunnel an der A7 in Brand

Im A7-Tunnel in Stellingen hat am frühen Sonntagabend ein Auto gebrannt. Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Der Tunnel war zwischenzeitlich in beiden Richtungen voll gesperrt, es kam zu langen Staus. In Fahrtrichtung Süden konnte der Tunnel früh wieder freigegeben werden. In Richtung Norden hielt die Sperrung länger an.

