Stand: 05.10.2019 12:57 Uhr

Auto geht vor Supermarkt in Flammen auf

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Manshardtstraße in Hamburg-Horn ist am Sonnabendvormittag ein Auto ausgebrannt. Der Wagen stand nur wenige Meter von dem Geschäft entfernt, als plötzlich eine Stichflamme zu sehen war. Kurz darauf brannte das Auto lichterloh.

Supermarkt evakuiert

Die Hitze war so stark, dass mehrere Scheiben sprangen. Die Lidl-Filiale wurde evakuiert. Die Kunden konnten anschließend mit ansehen, wie der Wagen komplett ausbrannte. Eine Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Trotz der Polizei-Absperrung versuchten einige Kunden, doch noch in den Supermarkt zu gelangen. Sie wurden von Beamten aus dem Geschäft geholt.

Brandursache offenbar technischer Defekt

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass das Auto durch einen technischen Defekt in Brand geraten ist. Bei dem Wagen handelte es sich den Angaben zufolge um einen 23 Jahre alten VW Golf.

