Stand: 21.04.2022 20:32 Uhr Auto fährt in Linienbus: Zwei Verletzte

Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus sind am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Flughafens zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr das Auto an der Kreuzung Weg beim Jäger/Sportallee an der Grenze zwischen Fuhlsbüttel und Groß Borstel gegen 16.30 Uhr frontal in den Seitenbereich des Busses. Eine Frau im Bus erlitt einen Schock. Die beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand demnach nicht. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 21.04.2022 19:30

