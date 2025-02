Stand: 17.02.2025 11:28 Uhr Auto brennt vor dem Bahnhof Dammtor aus

Ein brennendes Auto hat am Montagmorgen in der Hamburger Innenstadt für Verkehrsprobleme gesorgt. Laut Feuerwehr hatte am Theodor-Heuss-Platz in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Dammtor ein Pkw plötzlich Feuer gefangen und stand schnell komplett in Flammen. Die Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Feuerwehrleute löschten das brennende Auto zügig. Die Polizei sperrte die Alsterglacis Richtung Westen zwischenzeitlich komplett.

