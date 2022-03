Stand: 31.03.2022 10:39 Uhr Auto brennt: A7 in Hamburg gesperrt

Die Autobahn 7 in Hamburg ist am Morgen zwischen Dreieck Nordwest und Schnelsen wegen eines brennenden Autos gesperrt worden. Zunächst wurde die A7 in beiden Richtungen dichtgemacht, inzwischen ist sie für Aufräumarbeiten nur noch in Richtung Flensburg gesperrt.

Es kam zu Staus. In Richtung Norden gibt es eine Umleitungsempfehlung: Ab Hamburg-Waltershof Über die U37 zur Anschlussstelle Schnelsen Nord.

