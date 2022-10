Stand: 03.10.2022 13:22 Uhr Ausweitung des Wohngeldes: SPD und Grüne fordern begleitende Kampagne

Vor dem Hintergrund der geplanten Wohnkosten-Zuschüsse für Haushalte mit geringen Einkommen haben SPD und Grüne vom Hamburger Senat eine Begleitkampagne gefordert. Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin in der Bürgerschaft, Martina Koeppen, erklärte: "Mit der Ausweitung werden wir in Hamburg ab 2023 voraussichtlich dreimal so viele Haushalte unterstützen können wie bisher." Der wohnungspolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion, Olaf Duge, betonte, für viele Mieterinnen und Mieter sei das Antragsverfahren völlig neu, die bürokratischen Hürden entsprechend hoch. Zudem forderten die Fraktionen personelle Verstärkung für die zuständigen Stellen.

