Ausstellung zum Segeln und zum Klimawandel

In den Deichtorhallen findet eine Ausstellung zum "Ocean Race" statt. Das Team um den Hamburger Boris Herrmann zeigt die Ergebnisse eines weltweiten Kunstprojekts für Kinder und Jugendliche. In den sechs Monaten nach dem Rennen hat das Team der Malizia Schulen in den neun Ländern besucht, in denen das "Ocean Race" Häfen anlief. Mit Kindern dort haben sie Projekte zum Thema Klimawandel und Ozeane bearbeitet und das Ganze immer mit den Booten und der Regatta verbunden. Die Ergebnisse und Wünsche der Kinder sind bis Ende September zu sehen.

