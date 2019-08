Stand: 29.08.2019 14:54 Uhr

Ausstellung zeigt Blick in Loki Schmidts Leben

Zum 100. Geburtstag von Loki Schmidt gibt eine Ausstellung in Hamburg Einblick in das Leben der Frau von Altkanzler Helmut Schmidt. Die Schau "Mit Loki in die Welt" ist bis zum 21. Oktober im Museum für Hamburgische Geschichte zu sehen. Ihr Leben als Kanzlergattin spielt dabei nur eine kleine Rolle. "Was wir zeigen wollen, ist Loki als Naturforscherin, Botanikerin und Naturschützerin", sagte Kuratorin Maike Hinze am Donnerstag bei der offiziellen Eröffnung. "Das hat sie seit ihrer frühsten Kindheit begleitet."

Sonnabend ein großes Fest

Die 2010 gestorbene Ehrenbürgerin Hamburgs wäre bereits am 3. März 100 Jahre alt geworden - gefeiert wird in der Hansestadt das ganze Jahr. Am Sonnabend gibt es im Museum ein großes Geburtstagsfest mit buntem Programm, der Eintritt ist an dem Tag kostenfrei. Die Wanderausstellung soll deutschlandweit in Botanischen Gärten, Umweltzentren oder naturkundlichen Museen gezeigt werden.

Ausstellung "Mit Loki in die Welt" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.08.2019 11:40 Uhr Autor/in: Anne Adams "Mit Loki in die Welt" heißt eine aktuelle Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte. Zu sehen sind dort Exponate aus dem Nachlass Loki Schmidts. Anne Adams berichtet.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wie eine Blumenwiese gestaltet ist der erste Anlaufpunkt der Ausstellung. Dort können die Besucher Fotoalben anschauen und Interview-Ausschnitten lauschen, in denen Loki Schmidt über ihre Kindheit in ärmlichen Verhältnissen im Hamburger Arbeiterviertel Hammerbrook erzählt. Auf die Besucher warten auch interaktive Elemente: Sie können Einjähriges Rispengras durch eine Lupe beobachten oder Blütenpflanzen mithilfe von Büchern bestimmen.

Engagement für Gesellschaft und Pflanzen

Videos 03:58 Hamburg Journal Loki Schmidt: Rückblick auf ein bewegtes Leben Hamburg Journal Vor 100 Jahren - am 3. März 1919 - wurde Hannelore "Loki" Schmidt geboren. 2010 starb die Gattin Helmut Schmidts. Wir schauen zurück auf ihr bewegtes Leben. Video (03:58 min)

Hannelore Schmidt, besser bekannt als Loki, war mehr als nur die Ehefrau des ehemals ersten leitenden Angestellten der Bundesrepublik Deutschland. Die Inhaberin der Ehrendoktorwürde, der Ehrenprofessur, Ehrensenatorin der Universität Hamburg und Hamburgs Ehrenbürgerin, aber und vor allem Weggefährtin von Helmut Schmidt ist bei all dem immer eine eigenständige Persönlichkeit geblieben. Sie starb 2010 im Alter von 91 Jahren in Hamburg.

Loki Schmidt mischte sich gern bei aktuellen Gesellschaftsthemen, wie etwa der Schulpolitik, ein und engagierte sich für den Schutz bedrohter Pflanzen. Für ihren Einsatz im Umweltbereich wurde sie mehrfach ausgezeichnet.

Ein Garten und ein Museum erinnern an Loki Schmidt

Seit Oktober 2012 heißt der Botanische Garten im Stadtteil Klein Flottbek Loki-Schmidt-Garten. Eine Büste auf dem Gelände erinnert an die beliebte Hamburgerin. Auch ein Museum auf dem Gelände ist ihr gewidmet - das Loki Schmidt Haus. Das Museum - ein futuristischer blauer Kubus - informiert über Nutzpflanzen, aktuelle Forschungen und das Engagement Loki Schmidts für die Natur. Außerdem zeigt es wechselnde Sonderausstellungen.

Loki Schmidt - ihr Leben in Bildern































Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.08.2019 | 11:40 Uhr