Stand: 28.05.2022 19:50 Uhr Ausnahme-Talent Justus Hollatz verlässt die Hamburg Towers

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers verliert sein Ausnahme-Talent Justus Hollatz. Der 21-Jährige Hamburger hat sich für CB Breogán aus der spanischen Top-Liga entschieden. Den Wechsel teilte er am Sonnabend mit. Der Abschied des Nationalspielers war erwartet worden. Langfristig will Hollatz, der zweimal nacheinander zum besten Nachwuchsspieler der Basketball-Bundesliga gewählt wurde, in die nordamerikanische Profi-Liga NBA. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 28.05.2022 19:30

