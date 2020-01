Stand: 02.01.2020 13:59 Uhr - NDR 90,3

Ausgebrannter Streifenwagen: Polizei sucht Jugendliche

Nachdem ein Streifenwagen in der Silvesternacht ausgebrannt ist, hat die Hamburger Polizei jetzt den Fahndungsdruck erhöht. Anwohner hatten Hinweise auf die Täter gegeben.

Angriff auf Streifenwagen: Polizei verstärkt Ermittlungen NDR 90,3 - 02.01.2020 13:38 Uhr Autor/in: Schmidt, Ingmar In der Silvesternacht sind zwei Jugendliche oder junge Männer gesehen worden, die sich im Schreyerring in Steilshoop an einem Streifenwagen zu schaffen machten. Das Auto brannte kurz darauf. Ingmar Schmidt berichtet.







Seitenscheibe eingeschlagen

Eine Stunde vor Jahreswechsel wurden zwei Jugendliche oder junge Männer gesehen, die sich im Schreyerring in Steilshoop an dem Streifenwagen zu schaffen machten. Die Brandermittler bestätigten, dass die Täter dabei eine Seitenscheibe eingeschlagen hatten. Womit sie den Streifenwagen in Brand setzten, ist noch unklar.

Silvester: Weniger Polizeieinsätze, mehr Brände Hamburg Journal - 01.01.2020 19:30 Uhr Hunderttausende haben in Hamburg in das neue Jahr gefeiert. Während die Polizei eine ruhige Silvesternacht bilanzierte, zählte die Feuerwehr deutlich mehr Brände als in vergangenen Jahren.







Ermittler hoffen auf neue Hinweise

Da sich in dem brennenden Wagen auch Maschinenpistolen und Munition befanden, konnten Feuerwehrleute nur im Liegen löschen, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Durch eine Befragung der Anwohner erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler nun neue Hinweise auf die Täter. Am Nachmittag sollen Zettel in den umliegenden Wohnhäusern verteilt werden.

Noch keine Hinweise auf Taten in Wilhelmsburg

Keine neuen Hinweise gibt es bislang nach den Schüssen in Wilhelmsburg in der Silvesternacht. Dort hatten Anwohnerinnen und Anwohner Einschusslöcher in ihren Wohnungsfenstern festgestellt. Ein 38-Jähriger fand ein Projektil im Kinderzimmer, in dem auch Kinder schliefen. Mit einem speziellen Verfahren wollen die Ermittler jetzt herausfinden, von wo genau die Schüsse abgegeben wurden.

