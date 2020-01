Stand: 05.01.2020 12:49 Uhr - NDR 90,3

Ausgebrannter Streifenwagen: Belohnung ausgesetzt

Im Hamburger Stadtteil Steilshoop zündeten Unbekannte in der Silvesternacht einen Streifenwagen an. Nun erhöht die Hamburger Polizei den Fahndungsdruck. Sie teilte am Sonntag mit, dass für Hinweise zur Ermittlung der Täter eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgesetzt wurde.

Zeugen hatten in der Silvesternacht zwei junge Männer an dem Streifenwagen beobachtet. Mehrere Polizeifahrzeuge waren in der Straße Fehlinghöhe im Einsatz, weil dort Schüsse von einem Balkon gemeldet worden waren. Während die Beamten versuchten, die entsprechende Wohnung ausfindig zu machen, sahen mehrere Zeugen, wie die mutmaßlichen Täter an einem der Streifenwagen hantierten und etwas in das Fahrzeug warfen. Kurz darauf stieg Rauch aus dem Fahrzeug, wenig später brannte der Wagen komplett aus.

Streifenwagen angezündet: Belohnung für Hinweise NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 05.01.2020 13:00 Uhr Autor/in: Frauke Reinig 2.500 Euro zahlt die Hamburger Polizei für Tipps, die zur Ergreifung derjenigen führt, die in der Silvesternacht einen Streifenwagen in Brand gesetzt haben. Frauke Reinig berichtet.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Einer der Verdächtigen soll dunkle Kleidung und ein Basecap getragen haben, der andere eine braune Kapuzenjacke. Hinweise können unter der Nummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Silvester: Weniger Polizeieinsätze, mehr Brände Hamburg Journal - 01.01.2020 19:30 Uhr Hunderttausende haben in Hamburg in das neue Jahr gefeiert. Während die Polizei eine ruhige Silvesternacht bilanzierte, zählte die Feuerwehr deutlich mehr Brände als in vergangenen Jahren.







4,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen NDR Info Die 20er-Jahre beginnen im Norden meist friedlich NDR Info Beim Start in die 20er-Jahre ist es im Norden meist friedlich geblieben. Allerdings wurden In Niedersachsen Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern attackiert. In Hamburg gab es weniger Müll. (01.01.2020) mehr Deutlich weniger Müll nach Silvester in Hamburg In Hamburg haben Zehntausende Menschen ins Jahr 2020 gefeiert. Bei den Aufräumarbeiten registrierte die Stadtreinigung deutlich weniger Silvestermüll als im Vorjahr. (01.01.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.01.2020 | 13:00 Uhr