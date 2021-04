Ausgangssperre in Hamburg: Osterwochenende blieb ruhig Stand: 05.04.2021 16:00 Uhr In Hamburg haben sich am Osterwochenende die meisten Menschen an die Ausgangsbeschränkung gehalten. Laut Polizei war die Lage in der Stadt sehr ruhig.

Nach 21 Uhr waren am Osterwochenende die meisten Straßen in Hamburg wie leergefegt. Nur vereinzelt trafen die Beamten auf Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit waren oder mit dem Hund Gassi gingen. "Mit so ruhigen Nächten haben wir nicht gerechnet", sagte eine Polizeisprecherin zu NDR 90,3.

AUDIO: Osterbilanz der Hamburger Polizei (1 Min) Osterbilanz der Hamburger Polizei (1 Min)

Ausgangssperre wurde eingehalten

Insgesamt stellte die Polizei von Karfreitag bis Ostermontag rund 840 Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest. Am häufigsten wurde gegen die Maskenpflicht oder die Abstandsregeln verstoßen, nur sehr selten gegen die Ausgangsbeschränkung. Die Betroffenen waren laut Polizei aber überwiegend einsichtig und wurden mit einer Verwarnung nach Hause geschickt. Dass so wenig auf Hamburgs Straßen los war, lag laut Polizei wohl auch an dem kühlen Wetter.

Vereinzelte Verstöße im Gastronomiebereich

Seit Karfreitag müssen auch Geschäfte ab 21 Uhr schließen - daran haben sich am Osterwochenende auch die meisten gehalten. Vereinzelt musste die Polizei aber einschreiten. Unter anderem hatte am Freitag ein Dönerladen am Steindamm um 23:30 Uhr noch geöffnet - trotz mehrfacher Ermahnung. Auch ein Schnellrestaurant an der Steilshooper Allee musste von Polizisten dicht gemacht werden. Die Inhaber müssen jetzt mit einem Bußgeld rechnen.

Nicht ohne triftigen Grund raus

Nach der geltenden Ausgangssperre in Hamburg dürfen die Menschen in Hamburg ihre Wohnungen zwischen 21 Uhr abends und fünf Uhr morgens nur noch aus triftigem Grund verlassen. Als triftige Gründe, sich während der Ausgangssperre draußen aufzuhalten, gelten der Weg zur Arbeit, medizinische Notfälle und die Versorgung von Tieren, wie auch Gassi gehen mit dem Hund. Auch sportliche Betätigung alleine, wie Joggen, ist möglich. Der Einzelhandel schließt wegen der Beschränkungen um 21 Uhr. Die Verordnung gilt zunächst bis zum 18. April.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.04.2021 | 14:00 Uhr