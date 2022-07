Stand: 26.07.2022 21:39 Uhr Ausflugsschiff läuft vor Oortkaten auf Grund

Ein Ausflugsschiff ist am Dienstagabend auf der Elbe auf Grund gelaufen. Der Zwischenfall geschah in Höhe Oortkaten. Die Feuerwehr rückte an, um die rund 45 Menschen an Bord in Sicherheit zu bringen. Verletzte soll es nicht gegeben haben. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. | Sendedatum NDR 90,3: 26.07.2022 21:00