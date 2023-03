Stand: 28.03.2023 22:00 Uhr Ausfall von Strom und Fernwärme in Barmbek-Süd

In Barmbek-Süd ist in einigen Haushalten am Dienstagnachmittag der Strom ausgefallen, außerdem blieben einige Wohnungen kalt, die sonst mit Fernwärme geheizt werden. Grund war ein Wasserschaden auf einer Baustelle neben einem Aldi-Markt am Holsteinischen Kamp. Dort war aus ungeklärter Ursache Wasserdampf ausgetreten. Die Feuerwehr war mit Pumpen im Einsatz.

