Ausfälle bei HADAG-Fähren: SPD fordert Tjarks zum Handeln auf Stand: 31.07.2023 06:21 Uhr Bei den Hafenfähren der HADAG sind am Wochenende wieder viele Fahrten ausgefallen - besonders auf der Finkenwerder-Linie. Ein Bezirkspolitiker fordert jetzt den grünen Verkehrssenator Anjes Tjarks zum Eingreifen auf.

Das Hafenschippern zum HVV-Tarif oder der Ausflug ins Alte Land - das ging am Wochenende wieder eher schlecht als recht. Gleich dutzendfach wurden Fahrten der HADAG-Linie 62 und der Fähre Blankenese-Cranz gestrichen. Ausgerechnet an einem Wochenende mit viel Ausflugsverkehr, mitten in der Hochsaison.

Personalmangel und scheidender Chef bei der HADAG

Die Probleme bei der HADAG sind bekannt: Es fehlt an Personal - teils abgeworben von besser zahlenden Privatfirmen. Und HADAG-Chef Tobias Haack verabschiedet sich zum Monatsende Knall auf Fall. "Wir stecken in einem Vakuum", kritisiert der SPD-Verkehrsexperte in Hamburg-Mitte, David Dworzynski. Eigentlich sollte Haack dem Regionalausschuss Finkenwerder Rede und Antwort stehen. Dazu wird es nicht mehr kommen.

Hafenfähren für Pendler unberechenbar

Nun fordert Dworzynski den Verkehrssenator zum Handeln auf. Der müsse für eine schnelle Nachbesetzung an der HADAG-Spitze sorgen - und für eine zügige Verbesserung der Fahrgast-Information. Für viele Pendlerinnen und Pendler seien die Hafenfähren inzwischen völlig unberechenbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.07.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt