Auseinandersetzungen bei neuer Pro-Palästina-Demo in Hamburg Stand: 28.10.2023 17:17 Uhr Spontane pro-palästinensische Demonstrationen in Hamburg bleiben verboten. Die Versammlungsbehörde hat die Regelung jetzt bis einschließlich kommenden Mittwoch verlängert. Allerdings halten sich nicht alle daran. In St. Georg kam es am Samstagnachmittag zu Auseinandersetzungen bei einer pro-palästinensischen Versammlung.

Laut Polizei schwenkten die Teilnehmenden palästinensische Fahnen und riefen Slogans wie "Free, free palestine". Zunächst hatten sich etwa 70 Menschen an der Kundgebung beteiligt, später kamen Hunderte dazu. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Reporter berichteten, dass die Beamten und Beamtinnen auch Pfefferspray eingesetzt hätten. Am späten Nachmittag beruhigte sich die Situation am Steindamm.

Die seit dem 15. Oktober geltende Allgemeinverfügung war zuvor erneut verlängert worden. Verboten sind demnach Versammlungen, die inhaltlich einen Bezug zur Unterstützung der islamistischen Hamas oder deren Angriffen auf das Staatsgebiet Israels aufweisen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.10.2023 | 17:00 Uhr