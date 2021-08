Auseinandersetzung zwischen Fans von HSV und FC St. Pauli Stand: 13.08.2021 19:52 Uhr Etwa eine Stunde bevor das Hamburger Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV angepfiffen wurde, ist es im Stadtteil Altona zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans beider Vereine gekommen.

Gegen 17.15 Uhr gerieten insgesamt etwa 100 Fans beider Zweitliga-Vereine an einer Baustelle an der Max-Brauer-Allee / Ecke Holstenstraße aneinander. Sie griffen sich gegenseitig mit Baumaterialien an.

AUDIO: Fans gehen aufeinander los (1 Min) Fans gehen aufeinander los (1 Min)

Zwei Polizisten verletzt

Ein vorbeifahrender Streifenwagen hielt an, die beiden Polizisten gingen zwischen die beiden Lager. Beide Beamte wurden dabei verletzt. Der eine kam in ein Krankenhaus. Als Verstärkung kam, lösten sich die Gruppen auf. Eine Person wurde festgenommen, eine weitere Person kam in Gewahrsam.

Vor dem Millerntorstadion blieb es vor Anpfiff des Spiels zwischen den Fans beider Vereine friedlich.

Weitere Informationen 3:2 - FC St. Pauli gewinnt rasantes Derby gegen den HSV Fünf Tore, viel Tempo und ein Aufreger schon vor dem Spiel: Das Hamburger Stadtderby hatte einiges zu bieten - mit dem besseren Ende für den FC St. Pauli. mehr

