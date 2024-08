Ausbildungsjahr startet: 4.000 freie Lehrstellen in Hamburg Stand: 01.08.2024 07:13 Uhr Am Donnerstag beginnt das neue Ausbildungsjahr. In Hamburg sind noch mehr als 4.000 Lehrstellen unbesetzt. Die Betriebe hatten so viele Plätze angeboten wie seit langem nicht.

Das kann ein Superjahr für die betriebliche Ausbildung werden. Reinhold Wellen, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Hamburg, nennt NDR 90,3 gleich zwei Rekorde: "Im Ausbildungsmarkt haben wir erstmalig die Zahl von 10.000 Ausbildungsplätzen geknackt und gleichzeitig auch mehr Jugendliche, die sich für eine Ausbildung in Hamburg interessieren."

Hamburg: Betriebe bieten 10.000 Ausbildungsplätze, 4.000 noch frei

Trotz Konjunkturflaute bilden Hamburgs Betriebe massiv aus. Noch sind 41 Prozent der Stellen unbesetzt, letzten August war es schlechter. Da waren 47 Prozent der Stellen unbesetzt. Viele Jugendliche greifen noch in den nächsten Monaten zu. Freie Ausbildungsplätze gibt es noch in vielen Branchen.

Wenig Interesse an Ausbildung im Einzelhandel

So sind 80 Lehrstellen für Flugzeugmechaniker frei, je 24 für Frisörinnen und Maurer. Wenig Interesse gibt es am Einzelhandel. In Hamburg gibt es dort noch 1.000 unbesetzte Ausbildungsplätze.

