Ausbildungsjahr in Hamburg startet mit vielen offenen Stellen

Stand: 01.08.2022 06:41 Uhr

Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres am Montag sind in Hamburg noch Tausende Lehrstellen frei. Der Mangel an Auszubildenden hat sich weiter verschärft. Laut Handelskammer fehlen bis zum Jahr 2025 in Hamburg über 130.000 Fachkräfte.