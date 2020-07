Stand: 31.07.2020 08:51 Uhr - NDR 90,3

Ausbildungsjahr beginnt: Noch viele freie Stellen

Am 1. August beginnt das neue Ausbildungsjahr. In Hamburg sind noch mehr als 3.800 Plätze frei. Insgesamt haben die Unternehmen in der Hansestadt 300 freie Ausbildungsplätze weniger als vor einem Jahr gemeldet. Gleichzeitig ist die Zahl der noch suchenden Bewerberinnen und Bewerber in Hamburg gestiegen. Schuld ist die Corona-Krise.

Ausbildungsjahr startet mit 3.800 freien Stellen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 31.07.2020 07:00 Uhr Autor/in: Peter Feder Offiziell startet am Sonnabend das neue Ausbildungsjahr. In Hamburg sind noch mehr als 3.800 Plätze frei. Dabei gibt es insgesamt weniger Ausbildungsplätze als letztes Jahr. Peter Feder berichtet.







Weniger Angebote zur Berufsorientierung

Nach Angaben der Arbeitsagentur hat es wegen der Pandemie weniger Angebote zur Berufsorientierung gegeben - sowohl in der Schule als auch durch ausgefallene Jobmessen. Den formellen Beginn des Ausbildungsjahres sollen die Bewerberinnen und Bewerber deshalb nicht zu ernst nehmen und sich jetzt noch weiter um eine Stelle kümmern. Rein rechnerisch gibt es nämlich für jeden der 3.100 Suchenden mehr als einen Platz, zum Beispiel in der Verwaltung und der Produktion. Besonders viele freie Plätze gibt es im Handel und dem Tourismus - zwei Bereichen, die wegen der Corona-Maßnahmen aktuell besonders leiden, aber trotzdem Fachkräfte ausbilden wollen.

Viele Angebote zur Berufsberatung

Wer noch eine Ausbildungsstelle sucht, kann sich über die Agentur-Hotline unter der Telefonnummer 040 - 24 85 11 88 informieren. Auf der Internetseite der Jugendberufsagentur Hamburg gibt es kleine Lehr- und Informationsfilme sowie Newsletter. Nach dem Ferienende wird die Berufsberatung auch wieder die Schulen besuchen. Und wer keinen Ausbildungsplatz erlangt, kann über eine Einstiegsqualifizierung die Zeit bis zum Februar oder Herbst überbrücken.

Freie Stellen trotz weniger Ausbildungsplätze Hamburg Journal - 22.07.2020 19:30 Uhr Wegen der Corona-Krise bieten Unternehmen weniger Ausbildungsplätze an. Trotzdem gibt es noch freie Stellen, da gleichzeitig Jobmessen ausgefallen sind und kaum Praktika angeboten werden.







Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.07.2020 | 07:00 Uhr