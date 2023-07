Stand: 07.07.2023 18:16 Uhr Ausbau von Schulen in Eimsbüttel geplant

Die Stadt Hamburg will rund 530 Millionen Euro in den kommenden zehn Jahren in Schulbauprojekte im Bezirk Eimsbüttel investieren. Im Bezirk schnellen die Schülerzahlen nach oben. Da der Platz begrenzt sei, sollen vorrangig bestehende Gebäude erweitert und saniert werden. Auch Neugründungen in denkmalgeschützten Gebäuden seien geplant.

