Ausbau der Windkraft auf See: Bundesamt sieht Platzprobleme Stand: 20.01.2022 19:25 Uhr Woher kommt der Strom in Deutschland, wenn herkömmliche Kraftwerke in einigen Jahren abgeschaltet sind? Die neue Bundesregierung setzt vor allem auf Windräder vor der Küste - aber dafür wird der Platz zunehmend knapp, so das Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg.

Zehnmal so viel Windkraft wie bisher - dieses Ziel hat die Koalition in Berlin bis 2045 ausgegeben. In Hamburg hat die oberste Meeresbehörde in den vergangenen Monaten einen neuen Plan erarbeitet, wie die Gewässer an Nord- und Ostsee künftig genutzt werden können. Danach sind etwas mehr als die Hälfte der vom Bund angepeilten Windanlagen möglich.

BSH-Präsidentin sieht "Herkulesaufgabe"

Mehr zu bauen sei eine Herkulesaufgabe, sagte BSH-Präsidentin Karin Kammann-Klippstein am Donnerstag. Denn auch für Schifffahrtswege, für Fischerei und für Naturschutzgebiete brauche man Platz. Mehr sei möglich, wenn alle anderen Nutzer zurücktreten und sagen würden, "wir machen jetzt in der Nord- und Ostsee nur noch Offshore-Windenergie", so Kammann-Klippstein.

AUDIO: Platzprobleme beim Windkraft-Ausbau auf See (1 Min) Platzprobleme beim Windkraft-Ausbau auf See (1 Min)

1.500 Windräder an deutschen Küsten

Sie spricht von einer politischen Entscheidung. Aktuell drehen sich in den deutschen Gewässern auf Nord- und Ostsee etwa 1.500 Windräder, viele davon weit entfernt von der Küste.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.01.2022 | 16:00 Uhr