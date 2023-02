Stand: 18.02.2023 16:28 Uhr Aus von Gruner+Jahr-Zeitschriften: Funke-Verlegerin schlägt Runden Tisch vor

Funke-Verlegerin Julia Becker hat den Konkurrenten Bertelsmann für dessen Pläne, zahlreiche Gruner+Jahr-Zeitschriften einzustellen, kritisiert. In einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Sonnabendausgabe) schlug die Aufsichtsratsvorsitzende der Funke-Mediengruppe zugleich einen Runden Tisch von Verlegerinnen und Verlegern vor. "An ihm könnten wir gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten, Managern, Verbandsvertretern und Wissenschaftlern Wege suchen, unabhängigen Journalismus zu retten", so Becker.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.02.2023 | 19:30 Uhr