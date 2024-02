Aurubis: Krise des vergangenen Jahres prägt Hauptversammlung Stand: 15.02.2024 14:44 Uhr Der Hamburger Kupferhersteller Aurubis war im vergangenen Jahr in einer schweren Krise: Drei tödliche Arbeitsunfälle, dann Diebstahl und Betrug in Millionenhöhe. Diese Krise hat die digitale Hauptversammlung am Donnerstag überschattet.

Es war die letzte Hauptversammlung von Roland Harings, dem Vorstandschef von Aurubis. Er muss, zusammen mit zwei weiteren Vorstandsmitgliedern, wegen der Ereignisse gehen. Harings versuchte erst gar nicht, das Geschehene vor den Aktionärinnen und Aktionären schönzureden. Er übernehme die Gesamtverantwortung, sagte er. Zugleich wollte er das Signal senden: Wir bei Aurubis haben aus der Krise gelernt und die Sicherheit deutlich erhöht.

Harings: Aurubis hoch profitabel

Ebenfalls an die Adresse der Investorinnen und Investoren gerichtet, zählte der scheidende Vorstandschef die Millionensummen auf, die Aurubis investiert - unter anderem in eine neue Recyclinganlage für Metalle am Standort Hamburg. Oder in ein neues Werk in den USA. Er betonte, dass Aurubis trotz Millionenverluste durch Diebstahl und Betrug hoch profitabel sei.

Aktionärsvertreter hinterfragen Krisenmanagement

Vertreter der Aktionärinnen und Aktionäre kritisierten das Krisenmanagement. Beispielsweise fragte Markus Neumann für die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, ob es zwingend gewesen sei, drei von vier Vorstandsmitgliedern abzulösen. Dies sorge in einer Phase wichtiger Investitionen für Diskontinuität. "Vielleicht ist die Maßnahme etwas krass." Dirk Unrau von der Deutschen Schutzvereinigung (DSW) für Wertpapierbesitz monierte, die Verantwortung Harings' bleibt für Aktionärinnen und Aktionäre unklar. In diesem Zusammenhang kritisierte der DSW-Sprecher auch, dass das Gutachten der Kanzlei vom Aufsichtsrat vertraulich behandelt werde.

Kritik an Energiepolitik der Bundesregierung

Zum Ende der Hauptversammlung richtete er sehr klare Worte an die Politik: Das vorerst gestoppte Lieferketten-Gesetz der Europäischen Union bezeichnet er als Bürokratie-Wahnsinn. Außerdem kritisierte er, dass es der Bundesregierung nach wie vor an einer schlüssigen Energiepolitik fehle.

