Auftakt zum zweitägigen Parteitag der Hamburger Linken

Stand: 24.06.2023 14:38 Uhr

Die Hamburger Linken sind am Sonnabend im Haus des Sports in Eimsbüttel zu einem Landesparteitag zusammengekommen. Am Sonntag wird mit dem Co-Parteivorsitzenden Martin Schirdewan auch ein Vertreter der Parteispitze aus Berlin erwartet.