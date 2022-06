Auftakt zum Sportsommer: Hamburg feiert "Active City Day" Stand: 15.06.2022 12:48 Uhr In Hamburg werden über den ganzen Sommer mehr als 150 Sport-Mitmachangebote geschaffen. Auftakt zum Sportsommer ist am Freitag der "Active City Day".

"Den Sportvereinen der Stadt geht es wieder gut", sagte Sportsenator Andy Grote (SPD) am Mittwoch. Mit Gutscheinen habe man bisher schon 18.500 neue Mitglieder gewinnen können. Viele Vereine sind laut Grote wieder auf dem Mitgliederstand wie vor Corona.

Eine "Bewegungslandschaft" für den Jungfernstieg

In den kommenden Monaten will die Stadt jetzt noch mehr Hamburgerinnen und Hamburger für Sport begeistern. Zum Start wird am Freitag eine große Bewegungslandschaft auf dem Jungfernstieg aufgebaut - unter anderem mit kostenlosen Angeboten für Tennis, Rollstuhlbasketball und Klettern. Auf den Bewegungsinseln in der Stadt werden in kleinen Wettbewerben die Active-City-Bezirksmeister gesucht. Außerdem gibt es den Hamburger Dreikampf, bei dem zum Beispiel ein kleiner Anker so lange wie möglich hochgehalten werden muss.

Wettbewerb für Vereine: Geld zu gewinnen

Auch in vielen Sportvereinen und in Einkaufszentren gibt es am Freitag kostenlose Sportangebote, die man auf einer Online-Karte finden kann. Neu in diesem Jahr ist außerdem ein Wettbewerb für die Vereine. Die Sportclubs mit den meisten Kursen für ihre Mitglieder können 3.000 Euro für ihre Jugendarbeit gewinnen.

