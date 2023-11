Stand: 04.11.2023 17:53 Uhr Auf dem Weg nach Hamburg: Familie vergisst Kind im Zug

Die Familie war mit dem Zug unterwegs von Dänemark nach Hamburg. In Flensburg musste sie von einem EuroCity in den Regionalexpress wechseln. Beim Umsteigen vergaß die Mutter eines ihrer fünf Kinder, der Zehnjährige blieb im Eurocity sitzen. Die Bundespolizei stoppte den Zug deshalb in Neumüster - und brachte die Familie wieder zusammen. Danach konnten sie gemeinsam weiterreisen.

