Stand: 29.01.2024 14:46 Uhr Auf dem Kiez mit Blüten bezahlt: Polizei fasst mutmaßlichen Geldfälscher

Die Polizei hat am Wochenende auf St. Pauli einen mutmaßlichen Geldfälscher festgenommen. Der 24-Jährige war aufgeflogen, als er am Sonnabend kurz hintereinander mit 50-Euro-Blüten bezahlt hat. Einem Ladendetektiv fiel auf, dass die Scheine nicht echt waren und er rief die Polizei. Die Beamten und Beamtinnen fanden bei ihm erst 330 Euro Falschgeld und später in seiner Wohnung in Bergedorf weitere Blüten mit einem Nennwert rund 17.000 Euro.

