Stand: 16.02.2024 23:05 Uhr Auch in Hamburg sind Menschen erschüttert vom Tod Nawalnys

Die Nachricht vom Tod des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny ist auch in Hamburg mit Bestürzung aufgenommen worden. Zahlreiche Menschen legten am Freitag vor dem geschlossenen Generalkonsulat der Russischen Föderation am Feenteich Blumen und Grabkerzen nieder. Unter dem Motto "Nawalny did not die, he was killed" ("Nawalny ist nicht gestorben, er wurde umgebracht") demonstrierten am Freitagabend nach Angaben der Polizei rund 100 Menschen auf dem Jungfernstieg. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zeigte sich bestürzt: "Der Tod von Alexej Nawalny ist erschütternd und zeigt einmal mehr, wie Demokratie und Menschenrechte in Russland missachtet werden. Umso wichtiger ist unsere Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit", schrieb Tschentscher auf der Plattform X.

