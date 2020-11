Auch Hamburg verlängert und verschärft Corona-Maßnahmen Stand: 25.11.2020 22:43 Uhr Hamburg verlängert wegen der Corona-Pandemie den Teil-Lockdown vorerst bis zum 20. Dezember.

Die am 2. November beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens hätten zwar gewirkt, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch nach den mehrstündigen Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Aber, das ist das wesentliche Ergebnis heute: Wir brauchen noch eine größere Stabilität im Infektionsgeschehen."

Bund und Länder hatten sich in einer bis in den späten Mittwochabend andauernden Video-Schalte auf eine Verlängerung des geltenden Teil-Lockdowns mit der Schließung unter anderem von Restaurants, Theatern und Freizeiteinrichtungen bis zum 20. Dezember geeinigt. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf einer Pressekonferenz mit.

Maßnahmen werden verschärft - und zu Weihnachten gelockert

Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten werden demnach auf maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt begrenzt. Kinder bis 14 Jahre fallen nicht unter die Regelung. Die strengen Kontaktbeschränkungen werden aber über Weihnachten gelockert: Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar dürfen sich maximal zehn Personen treffen, Kinder bis 14 Jahre fallen nicht unter die Regelung.

Schulen bleiben offen, Quarantäne wird verkürzt

Die bundesweite Einigung sieht vor, dass Schulen und Kitas in der Corona-Pandemie auch weiterhin grundsätzlich geöffnet bleiben. Werden Schülerinnen und Schüler positiv getestet, müssen sie gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern - in der Regel die Schulklasse - sofort in eine fünftägige Quarantäne geschickt werden. Die Tage am Wochenende zählen mit. Nach fünf Tagen Quarantäne sollen sie dann einen Schnelltest machen. Wer negativ ist, darf wieder in die Schule. Wer positiv ist, soll alle drei Tage erneut getestet werden, bis der Test negativ ausfällt.

Kein generelles Böllerverbot - aber eine Empfehlung

Ein generelles Feuerwerkverbot zu Silvester wurde nicht beschlossen - es wird lediglich empfohlen, darauf zu verzichten. Laut Tschentscher werde es aber an belebten Plätzen und an engen Orten ein Feuerwerk- und Böllerverbot geben.

An allen öffentlich zugänglichen, geschlossenen Räumen werde eine Maskenpflicht wie im Öffentlichen Nahverkehr eingeführt, sagte Tschentscher. Gleiches gelte für den Arbeitsplatz, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne. Tschentscher appellierte an die Unternehmen, großzügig die Arbeit im Homeoffice zuzulassen. Der Unterricht an den Hochschulen laufe digital.

Die Bundesländer können künftig abhängig von der Infektionslage entscheiden, ob sie Maßnahmen lockern oder verschärfen.

