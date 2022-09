Auch Hamburg trauert um Queen Elizabeth II. Stand: 09.09.2022 09:55 Uhr Queen Elizabeth II. ist am Donnerstag gestorben. Der Tod der britischen Königin berührt auch viele Menschen in Hamburg.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) schrieb auf Twitter: "Eine Ära geht zu Ende. Hamburg hat enge Verbindungen zu Großbritannien und trauert mit den Bürgerinnen und Bürgern des Vereinigten Königreichs um QueenElizabeth II." Dazu veröffentlichte Tschentscher das Foto einer wehenden britischen Flagge vor bedecktem Himmel.

Bundeskanzler Scholz: Sie wird fehlen

Auch der frühere Hamburger Bürgermeister und heutige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich. Er bezeichnete die Queen als Vorbild. Sie werde fehlen, "nicht zuletzt ihr wundervoller Humor".

Fegebank: "Eine Jahrhundert-Frau"

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) äußerte sich ebenfalls per Twitter: "Queen Elizabeth war eine Jahrhundert-Frau, die Großbritannien in guten wie in schlechten Zeiten Halt, Kraft und Zuversicht gegeben hat", schrieb sie auf Twitter. "Viele kamen und gingen, sie war irgendwie immer da. Ruhe in Frieden!"

Annen: "Wir trauern mit unseren britischen Freunden"

Der Hamburger Bundestagsabgeordnete Niels Annen (SPD) trauert ebenfalls um die ehemalige Königin. "Eine traurige Nachricht. Im Plenum des Bundestages haben wir uns eben zu Ehren der Queen erhoben. Wir trauern mit unseren britischen Freuden", schrieb Annen.

Am Rande der Verleihung des Radio-Preises in Hamburg sagte Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni: "Das ist ein Moment, den man sich gar nicht vorstellen konnte. Das ist natürlich traurig." Es sei erstaunlich, wie die Queen bis ins hohe Alter ihren Dienst für das Land geleistet habe. Sie sei eine Institution gewesen, nicht nur für die Briten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.09.2022 | 08:20 Uhr